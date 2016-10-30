Перед матчем с «Томью» Новосельцев попал в больницу

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев перед матчем 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) был доставлен в больницу. Об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу.

«К сожалению, всякий раз, когда я готов его выпустить на поле, он травмирован. Сегодня его забрали прямо из гостиницы и увезли к доктору. Сделали обследование, и только завтра будут известны результаты. Быстрее всего я определюсь с ним, когда он покажет себя на зимних сборах, когда будет много международных матчей. Новосельцев нам нужен», – сказал Луческу.