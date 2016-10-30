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    Пильгуй: «Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина»

    Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который потерял место в основном составе команды.

    «Говорят, Луческу недоволен даже внешним видом Лодыгина. Я, например, тоже не поддерживаю прически, татуировки, какие-то жесты. То, что свойственно сегодня молодежи. Кажется, мы были немного поскромнее.

    Если эти внешние атрибуты становятся главнее футбола, то это начинает влиять на игру. Человек начинает думать, как он выглядит, что о нем думают, модный он или нет. Это уже идет впереди футбола. Однако я близко с Лодыгиным не общаюсь, мне cложно сказать, какой он.

    Обратил внимание, что Юрий перестал общаться с прессой, доносить до болельщиков свое мнение и видение ситуации. Надо ли ему выговориться, чтобы вернуть доверие тренеров и фанатов? Тут многое зависит от самого человека. Один может абсолютно спокойно переносить критику и пропущенные голы, а другой замыкается. Конечно, это сказывается и на психике вратаря. Акинфеева, например, ничем не пробьешь. Любую самую явную ошибку он не начинает обдумывать, грузить себя.

    Лодыгин, наверное, более ранимый. Надо подходить персонально, нельзя же всех подводить под одну гребенку», – сказал Пильгуй.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    30.10.2016 10:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 октября 2016, 16:23

      а кто у нас из вратарей не косячит? Джанаев косячит а раньше вообще считался не перспективным когда выгнали из Спартака. Селихов тоже не давно накосячил а Буффон какие ошибки не давно совершил Почему когда Дзюба из пяти стопроцентных моментов ни одного не забивает про него ничего Пильгуй не говорит ведь сам был вратарем Да Лодыгин лимит ошибок уже исчерпал но зачем говорить а кому то писать какая у него прическа или бородка. Пильгуй когда ты играл все носили битловские прически а сейчас все или лысые или ирокезы с бородами но футбол и игра остается как можно больше забить и меньше пропустить вот про что надо писать а ни кто себе на лобке наколом или вставил кое что и куда

      1
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      Рейтинг: -4

      Vaidos 30 октября 2016, 14:53

      да, чудишь, Юра, чудишь...

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 30 октября 2016, 13:46

      Юре начинают не доверять по футбольным причинам, а не за его внешность.

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > dyema 30 октября 2016, 15:09

      прическу он вроде не менял... просто играет хреново... но Кержаков тоже косипорит и ногами совсем слабо играет
      ( конечно я мало смотрел , но то что видел ппц ногами ниочем)

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 30 октября 2016, 13:22

      Вы там вообще ненормальные что ли все. Какая разница как кто выглядит?Игру смотрите, а не на мужиков пяльтесь.

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 октября 2016, 13:06

      лодыга ранимый))) ну посмешили,бля он что балерина?
      на у а про то что конифея не пробъёшь? кто его знает,но виду он не подаёт,а пробивали его многие) вчера все всё видели

      -1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 30 октября 2016, 11:52

      Как можно печатать чьё-то мнение, основной смысл которого "наверное", "кажется", "возможно"....?

      7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Виталий1 30 октября 2016, 15:56

      Смысл - ничто, рейтинг - всё !

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2016, 11:52

      Акинфееву все "по-барабану"! Я имею ввиду отношение к болельщикам! Пресса его распиарила до конца карьеры! Вот вчера он это доказал ("бабочка" от Глушакова)!

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