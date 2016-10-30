Бонуччи: «На месте Игуаина я бы отпраздновал гол в ворота «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал решение партнера по команде Гонсало Игуаина не праздновать гол, забитый в ворота «Наполи». Напомним, что вчера состоялся матч 11-го тура Серии А, в котором туринцы обыграли неаполитанцев со счетом 2:1.

«На месте Игуаина я бы отпраздновал взятие ворот. Гонсало – чемпион и великий человек. Если он решил уйти из «Наполи», я уверен, у него были свои причины.

Что касается моего гола, то я посвятил его своему сыну Маттео и жене. Я с нетерпением ждал тот день, когда забью. Все это было для них», — сказал защитник.