Жуков: «Зе Луиш – новая звезда РФПЛ»

вровень с Зе мог стоять и Странберг,если бы нефутбольный физрук ему больше игрового времени давал
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков расхвалил форварда «Спартака» Зе Луиша, который отметился дублем во вчерашнем матче с ЦСКА (3:1).
«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с победой. Если честно, вообще не помню, когда «Спартак» выигрывал дерби, но говорить о чемпионстве все равно рано.
Особенно порадовал Зе Луиш. Считаю, он вообще новая звезда РФПЛ. Хорошо, что он выздоровел. В ЦСКА много травм, думаю, когда травмированные футболисты вернутся, команда будет играть сильнее.
«Спартак» в этом сезоне смотрится значительно лучше, чем в прошлом, приятно смотреть. Но есть еще «Зенит», они тоже идут очень сильно», – сказал Жуков.