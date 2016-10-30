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    Жуков: «Зе Луиш – новая звезда РФПЛ»

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков расхвалил форварда «Спартака» Зе Луиша, который отметился дублем во вчерашнем матче с ЦСКА (3:1).

    «Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с победой. Если честно, вообще не помню, когда «Спартак» выигрывал дерби, но говорить о чемпионстве все равно рано.

    Особенно порадовал Зе Луиш. Считаю, он вообще новая звезда РФПЛ. Хорошо, что он выздоровел. В ЦСКА много травм, думаю, когда травмированные футболисты вернутся, команда будет играть сильнее.

    «Спартак» в этом сезоне смотрится значительно лучше, чем в прошлом, приятно смотреть. Но есть еще «Зенит», они тоже идут очень сильно», – сказал Жуков.

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2016 08:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 октября 2016, 13:17

      вровень с Зе мог стоять и Странберг,если бы нефутбольный физрук ему больше игрового времени давал

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 30 октября 2016, 12:47

      Кто-нибудь обращал внимание на количество неточных и в том числе бестолковых и тупых поперечных передач и необоснованных потерь мяча? Если всё ЭТО подрехтовать и исполнять фирменный дыр-дыр хотя-бы в два раза быстрее и точнее, тогда уже всё равно против кого выходить и быть ЛУЧШИМ (ЛУЧШИМИ)...

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 октября 2016, 10:40

      Согласен! Отмечу, что две покупки- Зе Луиш и Зобнин- считавшиеся очередной ошибкой, в итоге оказались находкой! Парни просто красавцы!!! Так что, селекция налаживается!)

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 30 октября 2016, 10:22

      Для того чтобы стать звездой ему еще работать и работать. Посмотрим за его прогрессом далее, если то что мы увидели в матче с цска не придел Зе.

      3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 30 октября 2016, 10:16

      Надолго не задержится в команде с такой игрой, в Топ чемпионат уедет

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 октября 2016, 08:31

      Пожалуй один из лучших в РФПЛ...

      -1
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