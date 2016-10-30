Сарри призвал Инсинье заткнуться и не жаловаться на замену

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итог матча 11-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:2).

«В плане командной игры «Наполи» был хорош. «Ювентус» в домашнем матче имел только два голевых момента, но жаль, что наши ошибки подарили им голы.

У нас было четыре шанса забить, так что есть о чем жалеть, но в отношении характера команда мне понравилась. В прошлом сезоне мы мало позволили «Юве», но сами были робкими. В этот раз мы проявили характер и приехали сюда играть в свой футбол.

Инсинье спросил меня, почему я его заменил. Мне казалось, что у него судороги. Когда он уходит с поля, он должен заткнуться и не жаловаться. Если нам нужно будет что-нибудь сказать друг другу, мы сделаем это завтра. Он должен заткнуться.

Игуаин – феномен. Терять мяч перед ним равносильно смерти. Если он выиграет что-то в Европе, я буду за него счастлив. Не столько за «Юве», сколько именно за него», – сказал Сарри.