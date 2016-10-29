Сенников: «В матче «Спартак» – ЦСКА победит тот, кто проявит больше самоотдачи и желания»

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ. Также футболист отметил, что несмотря на текущее лидерство красно-белых нельзя назвать претендентами на чемпионство.

– «Спартак» – фаворит предстоящего дерби?

– Сложно сказать, кто в нем фаворит. С одной стороны, «Спартак» по очкам немного впереди, но с другой, ЦСКА хочет его догнать, так что получится интересная игра. «Спартак» точно не выиграет спокойно, а может, победит даже ЦСКА. Потому что армейцы играют более расчетливо.

Дерби непредсказуемы. Кто думал, что в прошлом туре «Локомотив» выиграет у ЦСКА? А «Локомотив» выиграл. Здесь все зависит от того, кто из соперников положит больше на чашу весов. Кто будет больше настроен, кто проявит больше самоотдачи и желания, кто отдаст больше сил на поле и так далее, тот и победит.

– Массимо Каррера сказал, что предпочел бы проиграть ЦСКА, но в итоге стать со «Спартаком» чемпионом.

– Каррера слукавил – он ведь понимает, что в случае победы над ЦСКА отрыв «Спартака» от армейцев вырастет до семи очков, а это уже большой задел. И чтобы стать чемпионом, нужно обыгрывать каждого соперника, а тем более прямого конкурента. А если не выигрывать, то можно чемпионом и не стать.

– Месяц назад вы говорили, что «Спартак» в этом сезоне вряд ли станет чемпионом. Сейчас ваше мнение на этот счет поменялось?

– Нет. «Спартак», конечно, будет бороться за медали, но ближе всего к чемпионству, я считаю, «Зенит» и ЦСКА, исходя из их стабильности. Вообще, концовку в Премьер-лиге мы увидим интересную: к лидерам ещe должны подтянуться «Краснодар» и «Ростов», а «Локо» поборется за место в Лиге Европы.