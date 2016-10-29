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    Асхабадзе: «Назначение Аленичева не было до конца продуманным решением»

    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе уверен, что наставнику московской команды Массимо Каррере удалось полностью перестроить футболистов под себя.

    «Спартак» — это уже однозначно команда Карреры, а не Аленичева. Он проводит тренировки, разговаривает с игроками, настраивает их, успокаивает, используя свои методы. Уже прошло определенное время. И это полностью «Спартак» итальянца. Каррера меняет схемы, строит свою игру.

    Когда только назначили Аленичева, многие спрашивали, чего я жду. Так вот, сразу отвечал, что вряд ли у Аленичева получится в «Спартаке». Потому что его назначение не было до конца продуманным решением. Скорее, повлияли внешние факторы», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 29 октября 2016, 09:48

      А чем Асхабадзе может своё назначение оправдать и обосновать?

      2
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      Рейтинг: +6

      KWN37 29 октября 2016, 06:58

      Асхабадзе ведь тоже кто-то назначал ? Не было ли это ошибочным решением ? Судя по тому, что он тоже "бывший" - да.

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