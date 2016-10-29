Бундеслига. «Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря дублю Левандовски и другие результаты

В матче 9-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях благодаря дублю Роберта Левандовски уверенно обыграла «Аугсбург» со счетом 3:1. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 23 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

В других встречах дебютант чемпионата «РБ Лейпциг» одолел «Дармштадт» и сохранил за собой второе место, «Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом», «Фрайбург» оказался сильнее «Вердера», «Ингольштадт» уступил «Майнцу».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

Вердер – Фрайбург – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Филипп, 29; 0:2 – Грифо, 39 (с пенальти); 1:2 – Гарсия, 67; 1:3 – Абраши, 75.

Аугсбург – Бавария – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 19; 0:2 – Роббен, 21; 0:3 – Левандовски, 48; 1:3 – Ку, 67.

Вольфсбург – Байер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Арнольд, 37; 1:1 – Мехмеди, 79; 1:2 – Йедвай, 84.

Дармштадт – РБ Лейпциг – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сабитцер, 57; 0:2 – Сабитцер, 82.

Майнц – Ингольштадт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Малли, 51 (с пенальти); 2:0 – Озтюнали, 85.

Удаление: нет – Кристиансен, 88.

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