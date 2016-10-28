Мэр Неаполя: «Игуаину придется ходить по нашему городу с металлодетектором и охраной»

Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис считает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может столкнуться с агрессией фанатов «Наполи», из которого он перешел в туринский клуб.

«У фанатов были потрясающие отношения с ним. Он разорвал эту связь и потерял любовь, когда перешел в «Ювентус». Не думаю, что Игуаин сможет пройти по Неаполю так же спокойно, как любой из нас. Пипита не получит хорошего приема.

Премьер-министру Маттео Ренци приходится использовать металлодетектор и ходить в окружении 1000 человек. В таком же положении и Игуаин. Вообще, им бы следовало появиться вместе, чтобы мы могли оптимизировать работу полиции», – сказал Де Магистрис.