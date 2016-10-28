Гершкович: «Солидарен с Романцевым. Каррера не уважает свою профессию»

вообще никакой логики - это не неуважение именно к профессии...
Романцев сам и по - русски то внятно разговаривать не силен... еще к каррере прицепился..
спартаковцам то какая разница на каком он базарит, пока результат будет давать..
Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович согласился со словами Олега Романцева, который заявил, что не будет общаться с наставником «Спартака» Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык.
«Олег Иванович поднял очень серьезную тему. И к нему надо прислушаться! Я приведу вам просто один пример. Гвардиола, когда возглавил «Баварию», говорил по-немецки. Сейчас он работает в Англии – говорит по-английски. А у нас Хиддинк, Капелло, тот же Каррера не считают нужным изучать русский. Это неуважение к своей профессии!
Тренер – это психолог, который должен уметь общаться с подопечными на их родном языке, доносить им тонкости тренировочного процесса. И Романцев это прекрасно понимает. А как можно, не зная языка, управлять командой?
Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Думаю, через какое-то время он уже начнет говорить на нем на пресс-конференциях и в ходе флеш-интервью.
А вот в Каррере я не уверен. Но здесь уже есть и вопросы к работодателю. Почему бы клубу не прописать в контракте, что за какое-то время иностранный специалист должен выучить наш язык? Так что я солидарен с Романцевым», – сказал Гершкович.