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    Гершкович: «Солидарен с Романцевым. Каррера не уважает свою профессию»

    Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович согласился со словами Олега Романцева, который заявил, что не будет общаться с наставником «Спартака» Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык.

    «Олег Иванович поднял очень серьезную тему. И к нему надо прислушаться! Я приведу вам просто один пример. Гвардиола, когда возглавил «Баварию», говорил по-немецки. Сейчас он работает в Англии – говорит по-английски. А у нас Хиддинк, Капелло, тот же Каррера не считают нужным изучать русский. Это неуважение к своей профессии!

    Тренер – это психолог, который должен уметь общаться с подопечными на их родном языке, доносить им тонкости тренировочного процесса. И Романцев это прекрасно понимает. А как можно, не зная языка, управлять командой?

    Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Думаю, через какое-то время он уже начнет говорить на нем на пресс-конференциях и в ходе флеш-интервью.

    А вот в Каррере я не уверен. Но здесь уже есть и вопросы к работодателю. Почему бы клубу не прописать в контракте, что за какое-то время иностранный специалист должен выучить наш язык? Так что я солидарен с Романцевым», – сказал Гершкович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 14:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 28 октября 2016, 20:43

      вообще никакой логики - это не неуважение именно к профессии...
      Романцев сам и по - русски то внятно разговаривать не силен... еще к каррере прицепился..
      спартаковцам то какая разница на каком он базарит, пока результат будет давать..

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 28 октября 2016, 18:30

      Отчасти и я согласен с ними. Негоже русским футболистам не знать русский язык!

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 28 октября 2016, 17:44

      Луческу- "основные волшебные слова" на русском знает не хуже Юрия Газаева...
      Как-никак в Донецке курсы заканчивал. а Каррера ещё первокласник в этом деле.Но это ничего- с таким талантливым коллективом он быстро усвоит суть.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2016, 17:16

      Интересное сравнение привели с Луческу. Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Ну так извините меня сколько Мирча работал в украинском чемпе с Шахтой? Напомнить?

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Black Giz 28 октября 2016, 17:23

      А сколько Фернандес играет в ЦСКА? И еще он гражданин России, а по русски "ни бельмес"? Вопрос правильный!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 октября 2016, 16:52

      Изучить итальянцу с нуля русский язык очень сложно. Почти как нам китайский. Если же Каррера задержится в России, то выучит. Нет никаких сомнений. Его же приглашали лишь в тренерский штаб, и даже не главным тренером!
      Сравнение с Гвардиолой - полное невежество! Пеп без труда может освоить языки романо-германской группы, а в России, Польше, Чехии или Сербии он никогда не работал и не изучал с лёту совершенно незнакомые ему языки других языковых групп.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > cska-62 28 октября 2016, 18:20

      Блин, ну уважуха, вот сколько не читаю твои комменты- всегда здраво и по делу! Так держать!! Стало быть не всякий фан- профан!)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > filosof sparty 28 октября 2016, 23:06

      А я не "фан", а болельщик. Да и слово "фанат" они используют неверно. Они фетишисты, от слова - "фетиш"! И им это объясняли ещё в семидесятые годы, когда они эту заразу притащили из-за бугра... Ну а за бугром средний общеобразовательный уровень, что тогда, что сегодня - ниже плинтуса... Карикатурная Псаки со всеми её дипломами - образец! Наши московские второгодники когда-то были образованнее, и знали, что в Белоруссии МОРЯ НЕТ! И ехать на море отдыхать нужно в Крым, на Кавказ или на Каспий... :-))))

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 28 октября 2016, 16:27

      До выделываетесь, скоро к вам из иностранных тренеров никто не приедет. Не нравится, отечественного тренера ищите, вон Романцев пусть и тренирует тогда, раз такой умный.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 28 октября 2016, 16:20

      Конкурс "тупой и ещё тупее" продолжается! Романцев Гершкович Червиченко - кто следующий!
      По ходу точно успехи Спартака прямо жопу жгут всем завистникам неудачникам.

      4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > СМЕРШiРУ 28 октября 2016, 18:21

      Романцева неудачником точно не назвать...

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > filosof sparty 28 октября 2016, 19:53

      Вот тут могу с тобой поспорить. Романцев со Спартаком многократно был чемпионом-это да. Но посмотри кто тогда мог конкурировать со Спартаком по составу. Я отвечу -никто. У Романцева играл весь цвет российского футбола и у них не было конкурентов. А вот когда конкуренты окрепли финансово и стали усиливать свои составы Романцев тихо свалил как трус. И ещё - если бы он не был трусом и неудачником то давно бы вернулся в команду как тренер или проявил бы себя в другой команде как это делают все приличные специалисты. А он сидит в кустах и из под тишка вякает тухлецой как крыса трусливая.А после этого интервью он ещё оказался и глупцом .

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > СМЕРШiРУ 28 октября 2016, 20:11

      Он сам этот цвет( который играл) и воспитал и научил играть. Романцев заслуженный тренер. Жаль, что время его прошло. А называть человека, который столько сделал для футбола РФ и для СМ глупцом, считаю неправильно. Данные слова выражают уровень Вашего интеллекта и развития.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 28 октября 2016, 16:10

      А ни Че что Луческу столько лет в Украине прожил, которая до недавних времён говорила на русском, поэтому он обязан не только понимать без переводчика но и разговаривать на нем свободно!Гершкович баран

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      Рейтинг: +1926

      lek! 28 октября 2016, 15:53

      а в спартаке что все русские ???
      Честно говоря раздули ненужное , где те которых вы перечислили и где вы ?

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 28 октября 2016, 15:33

      Хватит х...ю гнать!Абсолютно ненужная писанина!

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