Орлов: «Жулиано сдал, у него началась звездная болезнь»

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой полузащитника «Зенита» Жулиано, связав его действия в кубковом матче против «Анжи» со звездной болезнью.

«Жулиано сдал. Такое ощущение, что у него началась звездная болезнь. Это как с Павлюченко, который бьет сзади по ногам. Человек просто считает, что имеет на это право. Его должны оштрафовать очень сильно. Жулиано ты или не Жулиано, хоть ты играешь в сборной Бразилии – ты подвел команду, так нельзя. Видимо, он расстроился из-за поражения, думал, что «Анжи» все отдаст сам.

Ему надо понять, что против «Зенита» всегда будут играть на пределе. Когда этот клуб вышел на лидирующие позиции, каждый соперник стал пытаться превозмочь себя, выдать свой лучший матч. Такой же настрой бывает на «Спартак» и ЦСКА.

Ребята, поймите, вы – лидеры, топ-клуб. Думаете, вам кто-то что-то отдаст просто так? Нет, против вас играют такие же профессионалы. И им тоже обещают премию. Не секрет, что за победу над «Зенитом» всегда дают повышенные премиальные. Это нормально, так должно быть. Но нельзя об этом забывать», – сказал Орлов.

Напомним, Жулиано был удален в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).