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Орлов: «Жулиано сдал, у него началась звездная болезнь»

28 октября 2016, 11:16
10

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой полузащитника «Зенита» Жулиано, связав его действия в кубковом матче против «Анжи» со звездной болезнью.

«Жулиано сдал. Такое ощущение, что у него началась звездная болезнь. Это как с Павлюченко, который бьет сзади по ногам. Человек просто считает, что имеет на это право. Его должны оштрафовать очень сильно. Жулиано ты или не Жулиано, хоть ты играешь в сборной Бразилии – ты подвел команду, так нельзя. Видимо, он расстроился из-за поражения, думал, что «Анжи» все отдаст сам.

Ему надо понять, что против «Зенита» всегда будут играть на пределе. Когда этот клуб вышел на лидирующие позиции, каждый соперник стал пытаться превозмочь себя, выдать свой лучший матч. Такой же настрой бывает на «Спартак» и ЦСКА.

Ребята, поймите, вы – лидеры, топ-клуб. Думаете, вам кто-то что-то отдаст просто так? Нет, против вас играют такие же профессионалы. И им тоже обещают премию. Не секрет, что за победу над «Зенитом» всегда дают повышенные премиальные. Это нормально, так должно быть. Но нельзя об этом забывать», – сказал Орлов.

Напомним, Жулиано был удален в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия Зенит Жулиано
Комментарии (10)
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каа
1477646951
Чушь... Кубок не приоритет для Зенита...Все играли спустя рукава...
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lekseij2007
1477647359
Поплыл
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zabor4ik
1477649833
Такое отношение к кубку, один из показателей непрофессионализма.....
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subbotaspartak
1477649978
Раз Орлов сказал - так оно и есть, Он главный в Питере специалист - жесть.
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Leeds1023
1477651228
Орлов разбирается в футболе, как бабуля на лавочке в соседях. Что-то где-то слышал, какие то выводы сделал, всем растрындел, а все не так...
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Патриот_Руси
1477658776
топ-клуб)) ахахахахааххахахааххахахахахааххахахахахааххааххаххахахаххахахахахахахахаххахахаахаахахаахахаххаххахахахахахахаххаха умора аххахахаххахахахаааааахахаа это ппц ахахахахахаххахахахахаххахаххахахахаххахахаххаха что несет ахахахахахаххахаххахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
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bset
1477687738
Купили, 2 месяца, сдал. Норм так. И топ-клуб. Ахахаха. По какому показателю вы топ? По топовости Лодыгина?))
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какой-то-тип
1477732312
Ну, Орлову-то лучше знать о симптомах звездной болезни. До сих пор отойти не может))
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