Бреев: «Давали «Краснодару» очень быстро отыгрываться»

Полузащитник «Оренбурга» Сергей Бреев уверен, что возможность быстро отыграться позволила «Краснодару» переломить кубковый матч.

«Физически было тяжело, очень много бегали, оборонялись. Поэтому не хватило свежести на весь матч. По игре мы достойно смотрелись, но за это очки не дают и в следующую стадию не проходят. Просто играть хорошо – мало, надо побеждать. Мы давали «Краснодару» очень быстро отыгрываться, поэтому не получилось сыграть так, как хотелось.

Думаю, нам надо больше контролировать мяч. Проблема была в том, что мы отдавали много контроля мяча «Краснодару», и очень много сил потратили на отбор. И тактически очень хорошо подготовились, и физически команда выглядит неплохо, и бойцовские качества помогли», – отметил Бреев.

Матч 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» закончился со счетом 3:2 в дополнительное время.