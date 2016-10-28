Газинский: «Я бы не сказал, что по игре «Оренбург» – аутсайдер»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился наблюдениями от победного матча 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом» (3:2 д.в.).

– Почему матч с аутсайдером оказался таким сложным для «Краснодара»?

– Я бы не сказал, что по игре «Оренбург» – это аутсайдер. Неплохой соперник. Предыдущий матч они играли против «Зенита», мы смотрели эту игру, они там достаточно хорошо играют, выбегают в контратаки. Мы играли сегодня через два на третий, нелегко складывалась игра. Соперник неплохой, но простых матчей у нас не будет в принципе сейчас. Этот матч тоже не исключение.