Фанаты ЦСКА пообщались с командой в Ватутинках

Болельщики ЦСКА, в последних матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого, приехали на клубную базу команды в Ватутинки для разговора с игроками.

Сообщается, что футболисты договорились о встрече с фанатами еще в начале недели — с целью обсудить возникшую в последнее время напряженность во взаимоотношениях.

С представителями болельщиков общались лидеры ЦСКА. В том числе — капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий. Слуцкий на встрече не присутствовал.