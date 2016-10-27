Мамаев: «Кажется, я надолго выбыл из игры»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после матча 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2) оценил тяжесть своего повреждения, которое он получил в данной встрече. Отметим, что хавбек, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте игры.
– Павел, поделитесь впечатлениями от сотой игры за «Краснодар»?
– Да как-то не хочется: омрачена эта игра была, как видите (показывает на ногу).
– Что за травма? Надолго ли выпадете из игры?
– Кажется, что надолго.
Источник: Rusfootball.info