Мамаев: «Кажется, я надолго выбыл из игры»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после матча 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2) оценил тяжесть своего повреждения, которое он получил в данной встрече. Отметим, что хавбек, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте игры.

– Павел, поделитесь впечатлениями от сотой игры за «Краснодар»?

– Да как-то не хочется: омрачена эта игра была, как видите (показывает на ногу).

– Что за травма? Надолго ли выпадете из игры?

– Кажется, что надолго.