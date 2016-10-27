Кубок России. «Локомотив» выбил из турнира «Крылья Советов», «Анжи» не оставил шансов «Зениту»

В матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» на своем поле не оставил шансов «Зениту», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дубль в данной встрече оформил Филипп Будковский.

В другой встрече «Локомотив» в гостях уверенно обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и прошел в следующую стадию турнира.

Кубок России. 1/8 финала

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гасанов, 29; 2:0 – Будковский, 62; 3:0 – Будковский, 69; 4:0 – Бериша, 79.

Анжи: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио (Маевский, 77), Бериша (Мутари, 84), Тигиев, Иличевич (Обертан, 70), Будковский.

Зенит: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия (Витсель, 46), Маурисио, Жулиано, Мак (Лодыгин, 59), Шатов (Кокорин, 46), Дзюба.

Предупреждения: Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 52 – Нету, 36; Кокорин, 57; Жирков, 67.

Удаления: Гаджибеков, 89 – М. Кержаков, 58; Жулиано, 89.

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Майкон, 19; 0:2 – Самедов, 50; 0:3 – Фернандеш, 63; 1:3 – Чочиев, 75.

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов (Маргасов, 75), Цаллагов, Бато (Паскуато, 85), Родич, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко.

Анжи: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик (Хенти, 76), Майкон (Коломейцев, 66), Самедов (Шишкин, 89), Фернандеш, Миранчук.

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