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  • Кубок России. «Локомотив» выбил из турнира «Крылья Советов», «Анжи» не оставил шансов «Зениту»

Кубок России. «Локомотив» выбил из турнира «Крылья Советов», «Анжи» не оставил шансов «Зениту»

27 октября 2016, 19:56
18

В матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» на своем поле не оставил шансов «Зениту», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дубль в данной встрече оформил Филипп Будковский.

В другой встрече «Локомотив» в гостях уверенно обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и прошел в следующую стадию турнира.

Кубок России. 1/8 финала

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гасанов, 29; 2:0 – Будковский, 62; 3:0 – Будковский, 69; 4:0 – Бериша, 79.

Анжи: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио (Маевский, 77), Бериша (Мутари, 84), Тигиев, Иличевич (Обертан, 70), Будковский.

Зенит: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия (Витсель, 46), Маурисио, Жулиано, Мак (Лодыгин, 59), Шатов (Кокорин, 46), Дзюба.

Предупреждения: Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 52 – Нету, 36; Кокорин, 57; Жирков, 67.

Удаления: Гаджибеков, 89 – М. Кержаков, 58; Жулиано, 89.

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Майкон, 19; 0:2 – Самедов, 50; 0:3 – Фернандеш, 63; 1:3 – Чочиев, 75.

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов (Маргасов, 75), Цаллагов, Бато (Паскуато, 85), Родич, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко.

Анжи: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик (Хенти, 76), Майкон (Коломейцев, 66), Самедов (Шишкин, 89), Фернандеш, Миранчук.

Календарь Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Анжи Зенит Локомотив Крылья Советов
Комментарии (18)
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Диктор
1477587011
Всей Душой рад за Махачкалу и рад что наконец то наказали денежный мешок.
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Legioner-05
1477587313
Ура))С ПОБЕДОЙ Анжи!)
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Тraumtanzеr
1477587348
Бесконечно можно смотреть только на три вещи...это огонь, вода и как ебут сенит.
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yanedo
1477587361
анжи молодцы и зная как зеня может бороться откровенный слив или договорняк зене должно быть стыдно за такую игру
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VVM1964
1477587362
СЮРПРИЗ ! ТЕПЕРЬ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО - КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КУБОК ?
Ответить
1bear
1477587447
...давай-налетай-злорадствуйте-суки-ваш вечер...
Ответить
BuenosArgentina
1477587537
Большевики ликуют
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ttter
1477587932
Ставка по дикому кэфу прошла.
Ответить
Мясной Упырь
1477590676
прямо в опу аааааа. черные даги ааааааа, оп нанайна
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Raxor
1477598386
я один заметил что с крыльями в объявлении составов, вместо локо, анжи?
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