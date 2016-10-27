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    Бериша, Шатов и Дзюба выйдут с первых минут в матче между «Анжи» и «Зенитом»

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Анжи»: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Бериша, Тигиев, Иличевич, Будковский.

    Запасные: Беленов, Белов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Маевский, Щербак, Георгиевский, Амаду, Боли, Обертан, Р. Магомедов.

    «Зенит»: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Мак, Шатов, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Бавин, Гасилин, Могилевец, Витсель, А. Кержаков, Джорджевич, Кокорин, Новосельцев, Чернов.

    Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи.

    Источник: Twitter

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    27.10.2016 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 27 октября 2016, 17:37

      Удачи нашим и главное без травм

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