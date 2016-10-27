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    Одемвингие хочет вернуться в Россию

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие, ныне выступающий за «Ротерхэм», рассказал о перспективах железнодорожников под руководством главного тренера Юрия Семина, а также признался, что хотел бы вернуться в Россию.

    «Слышал, что Юрий Палыч вернулся в клуб. Он уже многого добился с «Локо», очень опытен. Думаю, что он один из лучших тренеров в стране. Знаю, что в прошлом сезоне команда выглядела неплохо. Сейчас от «Локомотива» с возвращением Семина многого ждут. Надо продолжать искать пути возвращения на прежний уровень – времен ранних 2000-х. Надеюсь, у команды все будет хорошо. Я желаю ей удачи!

    Говорите, в России многие вспоминают обо мне с теплотой? Рад слышать! Моя мама живет в Москве и говорит, что иногда встречает людей, которые болеют и переживают, надеются еще когда-нибудь увидеть меня здесь. Я осознаю, что карьера близится к концу, и открыт для любых предложений. Это моя родина, которую я люблю. Здесь все мои родственники, которые бы с радостью со мной снова встретились, а мама с удовольствием снова смотрела бы наш футбол. Кроме того, в преддверии чемпионата мира нашему чемпионату будут уделять больше внимания. У многих клубов сейчас появились хорошие стадионы, вовсю идет подготовка к первенству мира – так что все возможно в футболе. Даже мое возвращение», — сказал Одемвингие.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 12:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 октября 2016, 22:57

      У нас нет расизма, но у нас есть "дружеские санкции".
      Питер, оставайся в "еврозоне" - там денежно, или
      в Африку - там тепло и бананы.

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 27 октября 2016, 14:49

      Нет на* его он когда уехал в апл забыли как Россию гразью поливал

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 октября 2016, 14:14

      А что? Палыч старую гвардию может начать собирать, так что ничего исключать нельзя. Да и большинство едет доигрывать на родину. У него две - в Нигерии за сборную играл, у нас вся родня по сути его. Так что всё логично. Вон тот же Барош ещё нормально пылит в Чехии, а Петя чем хуже.

      0
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      Рейтинг: +79

      Giletka > alexis02lion 27 октября 2016, 14:45

      Ну он и когда уезжал - не феерил особо. А сейчас даже не знаю зачем.

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 27 октября 2016, 14:03

      Возвращайся,Петр!Ждем!

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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 27 октября 2016, 13:26

      Только что был "перспективный", а уже 35. Думал, что не больше 30-ти.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 октября 2016, 13:12

      блудный сын Нигерийского народа.

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 октября 2016, 12:35

      Лучше завершить в России, конечно, но такой малорезультативный и старый нап никому не нужен будет

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > LokoGoGo 27 октября 2016, 12:38

      Чем лучше?

      -3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > kykyi 27 октября 2016, 16:20

      в Союзе родился, при распаде жил уже в РФ. походу, дите олимпиады, но все же, считай, наш)

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