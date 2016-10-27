Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Арапов: «После пропущенного гола от «Амкара» по-всякому обзывал себя»

    Голкипер «Урала» Дмитрий Арапов признался, что не переживал из-за своей ошибки, которую он допустил в матче Кубка России против «Амкара».

    «Хорошо, что выиграли, игра была тяжелой. Я ошибся на выходе, не рассчитав траекторию. В итоге мяч залетел мне за шиворот. Можно сказать, что подвел парней.

    Могли спокойно сыграть 90 минут, выиграть 1:0 и поехать домой. Но если сложилось так, и слава Богу. Мысли после пропущенного мяча? По-всякому обзывал себя. Но было некогда переживать, потому что впереди было еще 15 минут игры», – сказал Арапов.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2016 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 17:58

      Подслеповат что ли, куда дернулся после удара?
      И вообще, говори как нынче модно - Играл на опережение как Ноер, но не получилось чуть чуть. Лодыркин всегда так делает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11