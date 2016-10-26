Манчини: «Балотелли – остолоп»

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился мнением о Марио Балотелли.

«Балотелли – остолоп (смеется). Он ровесник моего сына, и я дал ему возможность дебютировать в Серии А, когда он был еще очень молод.

Это необычайная личность, очень хороший человек, он все еще молод. Как и все молодые люди, он иногда совершает глупые поступки. Он впустую растратил несколько лет. Надеюсь, что в «Ницце» он сможет улучшить свою игру и вернуться в национальную команду», – сказал Манчини.