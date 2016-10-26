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    Игбун – на острие атаки у «Уфы», Балай – у «Терека»

    Стали известны составы команд на матч 1/8 Кубка России между «Тереком» и «Уфой». В составе хозяев в нападении выйдет Беким Балай, у гостей – Сильвестр Игбун.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Плиев, Семенов, Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Роши, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Брызгалов, Педро Кен, Лебеденко, Магомадов, Кадыров, Митришев, Садаев, Мбенгуе.

    «Уфа»: Шелия, Живоглядов, Никитин, Аликин, Стоцкий, Засеев, Ваньек, Батюнин, Обляков, Сысуев, Игбун.

    Запасные: Бородько, Филин, Сафрониди, Фатай, Марсиньо, Диего Карлос, Зубарев, Кротов.

    Матч состоится на «Ахмат-Арене», и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Twitter

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    26.10.2016 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:54

      Уфу с победой!

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