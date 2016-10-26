Анене и Костюков в стартовом составе «Амкара». Павлюченко – на острие атаки у «Урала»

Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Амкаром» и «Уралом». У хозяев с первых минут на поле выйдет Чума Анене и Михаил Костюков. У гостей на острие атаки появится Роман Павлюченко.

«Амкар»: Селихов, Идову, Занев, Конде, Анене, Гиголаев, Джикия, Костюков, Гол, Йовичич, Шиндер.

«Урал»: Арапов, Динга, Данцев, Новиков, Фонтанельо, Чантурия, Коробов, Емельянов, Павленко, Лунгу, Павлюченко.

Матч состоится сегодня на стадионе «Звезда». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.