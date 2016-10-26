«Зенит» отправился в Махачкалу без Кришито, но с Жирковым

«Зенит» определился с футболистами, которые смогут принять участие в матче 1/8 Кубка России против «Анжи». В заявку на игру не попал защитник Доменико Кришито, однако присутствует Юрий Жирков.

Всего же на игру тренерский штаб взял 21 игрока:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Матч состоится 27 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.