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    Каррера: «Если хотим выиграть чемпионат, надо побеждать в каждой игре»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам наставника, красно-белым нужно побеждать в каждой игре.

    – Игру «Спартака» можно разделить на три этапа при вас: все получалось, затем удача отвернулась, а теперь играете в неброском стиле. С чем это связано?

    – Это футбол. Главное, чтобы ребята старались и были самими собой.

    – Насколько психологически важно победить в дерби?

    – Эти три очка важны, несмотря на то, что это дерби. Если хотим выиграть чемпионат, надо побеждать в каждой игре.

    Напомним, матч состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2016 14:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 октября 2016, 17:26

      как догадался??,?

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 16:22

      Вот журналюги, доебали... В каком нах неброском стиле??? Ни одна команда в мире не будет каждый матч феерить. А иногда, вот такие трудовые победы как с Уралом, очень неудобным соперником, стоят гораздо большего, чем разнос соперника в 5-6 мячей... Да, и к тому же что-то они забыли про Промеса и Зе Луиша, которые не играли, это в любом случае также повлияло на команду.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 октября 2016, 15:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мечтатель! Не ты первый. Был уже один такой (11 игр - 33 очка).

      -5
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      Рейтинг: +173

      agrmark 26 октября 2016, 14:55

      Совершенно верно: психология победителя - побеждать в каждой игре!!!

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