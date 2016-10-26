Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бояринцев: «Жалею, что не вернулся в «Рубин». Бекиич звал»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев рассказал, что мог вернуться в казанский клуб, но решил остаться в стане красно-белых. По словам Бояринцева, по итогам этого решения он лишился золотых медалей чемпионата России.

    «Я согласился на переход в «Спартак», считал, что ухожу на повышение. Но, как показала история, лишился золотых медалей. С красно-белыми было лишь «серебро». При этом перед сезоном-2008 была возможность вернуться в «Рубин», Бекиич звал. Но я остался в «Спартаке». Если честно, сейчас немного жалею о том решении. Чемпионства в «Рубине», конечно, моей карьере не хватило», – сказал Бояринцев.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2016 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 26 октября 2016, 18:27

      Такое бревно Бекиеч бы не позвал , был рад что от баласта избавился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 26 октября 2016, 17:27

      А если бы Быстрова не купил бы Зенит у нас тогда, то мы бы выиграли чемпионат. И раньше Бояринцев наоборот говорил, что жалел о краткосрочном уходе в Рубин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 26 октября 2016, 14:19

      Вот мелочная душонка..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1926

      lek! 26 октября 2016, 14:06

      Зачем жалеть о том что уже сделал ..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11