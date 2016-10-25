Кубок английской лиги. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и другие результаты

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» благодаря дублю Даниэля Старриджа оказался сильнее «Тоттенхэма» – 2:1. В составе лондонцев отличился Винсент Янссен.
В других встречах этой стадии «Арсенал» обыграл «Рединг», «Бристоль Сити» уступил «Халлу», «Ньюкасл» разгромил «Престон».
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Старридж, 9; 2:0 – Старридж, 64; 2:1 – Янссен, 76 (с пенальти).
Гол: 1:0 – Окслэд-Чемберлен, 34; 2:0 – Окслэд-Чемберлен, 78.
Бристоль Сити – Халл – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Магуайр, 44; 0:2 – Доусон, 47; 1:2 – Томлин, 90.
Голы: 1:0 – Митрович, 19; 2:0 –Диаме, 38; 3:0 – Ритчи, 53 (с пенальти); 4:0 – Митрович, 56; 5:0 – Диаме, 87; 6:0 – Перес, 90.
Удаления: нет – Браун, 25.