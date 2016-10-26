Ливерпуль - Тоттенхэм

Молодцы
|3 тур
|27 августа, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|1:1
|Ливерпуль
|32 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Ливерпуль
|1:1
|Тоттенхэм
|9 тур
|17 октября, суббота
|14:45
|Тоттенхэм
|0:0
|Ливерпуль
|25 тур
|10 февраля, вторник
|23:00
|Ливерпуль
|3:2
|Тоттенхэм
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|0:3
|Ливерпуль
|32 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|4:0
|Тоттенхэм
|16 тур
|15 декабря, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|0:5
|Ливерпуль
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Ливерпуль
|3:2
|Тоттенхэм
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:45
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|24 тур
|6 февраля, понедельник
|23:59
|Ливерпуль
|0:0
|Тоттенхэм
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|4:0
|Ливерпуль
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|0:2
|Тоттенхэм
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|21 тур
|20 января, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Тоттенхэм
|1 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|3:1
|Тоттенхэм
|11 тур
|1 ноября, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
Молодцы