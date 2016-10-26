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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)
Материалы

Ливерпуль - Тоттенхэм

25.10.2016, Вторник, 21:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: Евроспорт 1 Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Ливерпуль - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 25 октября 2016, 23:13

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