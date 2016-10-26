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Материалы

Арсенал - Рединг

25.10.2016, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Арсенал - Рединг
Англия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
18 апреля, суббота 19:20 Арсенал 2:1 Рединг
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Арсенал 4:1 Рединг
17 тур
17 декабря, понедельник 23:59 Рединг 2:5 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 23:45 Рединг 5:7 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
19 апреля, суббота 15:45 Арсенал 2:0 Рединг
13 тур
12 ноября, понедельник 23:00 Рединг 1:3 Арсенал
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