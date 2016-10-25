Введите ваш ник на сайте

Ньюкасл - Престон

25.10.2016, Вторник, 21:45 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Ньюкасл - Престон
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
33 тур
20 февраля, суббота 18:00 Ньюкасл 3:0 Престон
17 тур
23 ноября, понедельник 22:45 Престон 0:1 Ньюкасл
...
  • Читайте нас: 