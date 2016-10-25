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    Никифоров: «Спартаку» нужно работать, а не думать о заговорах»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров не считает, что в РФПЛ присутствует заговор против красно-белых. Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил о целенаправленных судейских ошибках в сторону соперников подопечных Массимо Карреры.

    «Это только мнение Хусаинова. Есть игры, которые ты смотришь и начинаешь что-то подозревать, но тут надо говорить о грубейших ошибках арбитров, а не заговоров. Когда команда много работает, а все старания перечеркиваются парой неправильных свистков, то тяжело это воспринять нормально. Особенно когда это матч принципиальных соперников. Каждый должен заниматься своим делом: футболист – играть, арбитр – судить, а тренер – тренировать. Пусть каждый отвечает за свою работу.

    Я бы не стал говорить о заговоре, но Сергей Хусаинов – бывший глава судейского корпуса. Наверняка у него есть на это основания. «Спартаку» в этой ситуации нужно работать, а не читать и думать о заговорах. Тренер и футболисты ничего с этим сделать не смогут, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на игре. Команде Массимо Карреры нужно не останавливаться и продолжать гнуть свою линию, тем более у них сейчас это хорошо получается. Желаю команде удачи», – заявил Никифоров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 октября 2016, 19:05

      Придерживаюсь того же мнения.

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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 25 октября 2016, 18:21

      Играть надо все 90 минут и тогда судьи будут бессильны........

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