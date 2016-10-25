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    Черчесов огласит список вызванных игроков на матчи с Катаром и Румынией 1 ноября

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что намерен огласить список приглашенных в национальную команду для подготовки к матчам с Катаром и Румынией за неделю до начала сбора.

    «Это уже наш третий сбор, мы тоже анализируем что-то. Почерпнули новую информацию, которую надо правильно расставлять по полочкам и делать комфортно для всех. Я не большой любитель объявлять расширенный список, потому что из него нужно потом людей вычеркивать. С одной стороны, это моя работа — оценивать и принимать решение. С другой, для кого-то это может стать в какой-то степени психологическим надломом. Поэтому спасибо клубам, которые пошли навстречу. И мы не за две недели, как положено по правилам, объявляем состав, а после предпоследнего тура. В прошлый раз у нас много травмированных было. Мы заранее объявляем, а потом кого-то добавляем, кого-то убираем. Опять же, для нас важно, чтобы в сборную футболисты приезжали с хорошим настроением. Хотя это нормально в профессиональном футболе, но наша задача — минимизировать вот такие нюансы, чтобы все себя чувствовали самодостаточными. И состав мы объявим 1 ноября. За неделю до сбора», – приводит слова Черчесова «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 12:23
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