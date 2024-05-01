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    • Реакция гендиректора «Спартака» на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае

    Реакция гендиректора «Спартака» на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом после закрытия его дела о побеге с места ДТП в Дубае.

    – Возможно ли, что в ближайшее время Промес вернется в расположение «Спартака»?

    – Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация [о закрытии дела] ничего не означает.

    Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем.

    – Клуб не расторг с ним контракт?

    – Нет.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Ожидается, что первое судебное заседание по экстрадиции состоится 2 мая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2024 17:28
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1714575147
    Задавая подобные вопросы , какой ответ хотят услышать ? Всё идёт в правовом поле, работают юристы и адвакаты. Спартак не просил МО снять полк с фронта и отправить на освобождение Промеса. Это хотели узнать ?
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