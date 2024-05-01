Реакция гендиректора «Спартака» на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом после закрытия его дела о побеге с места ДТП в Дубае.
– Возможно ли, что в ближайшее время Промес вернется в расположение «Спартака»?
– Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация [о закрытии дела] ничего не означает.
Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем.
– Клуб не расторг с ним контракт?
– Нет.
- Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Ожидается, что первое судебное заседание по экстрадиции состоится 2 мая.