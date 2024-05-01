Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса больше не преследуют в ОАЭ за побег с места автомобильной аварии.
«Дело о ДТП уже закрыто», – сообщили в прокуратуре Дубая.
Несмотря на это, голландский вингер остается под арестом из-за запроса Нидерландов по его экстрадиции.
- Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Ожидается, что первое судебное заседание по экстрадиции состоится 2 мая.