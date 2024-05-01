Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

    Футболиста «Спартака» Квинси Промеса больше не преследуют в ОАЭ за побег с места автомобильной аварии.

    «Дело о ДТП уже закрыто», – сообщили в прокуратуре Дубая.

    Несмотря на это, голландский вингер остается под арестом из-за запроса Нидерландов по его экстрадиции.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Ожидается, что первое судебное заседание по экстрадиции состоится 2 мая.

    Новости по теме
    Давыдов: «Промес – не преступник, а человечище!» 5
    Литвинов: «Промес – член нашей семьи» 5
    Амарал высказался о замене Промеса в «Спартаке» 5
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    алдан2014
    1714564391
    Арабы подложили свинью Спартаку,смешно ,но правда.
    Ответить
    Desma
    1714564408
    Да уж...Антоха в тюрьме на курятине с рисом сил поднабрался, теперь пора и честь знать.
    Ответить
    Semenycch
    1714564457
    Нужно отправить его в Голландию, пусть отсидит за преступления по полной!
    Ответить
    ...уефан
    1714564710
    ...ну, теперь в Россию, срочно налоги платить!)...
    Ответить
    Мордаванин
    1714564838
    спрячь за высокой решёткой в дубае выкрадем вместе с дубаем
    Ответить
    Вомбат
    1714568001
    Наши СМИ об этом ничего не писали, приходится мне информировать поклоников Спартака, что в апреле 2024 апеляционный суд Нидерландов решил, что Промес виновен в деле о наркотрафике, так что его приговор вступил в законную силу. Удивительно быстро в этом случае сработала голландское правосудие. Апелляция по делу ор поножовщине тоже была отклонена, но она рассматривалась год. А дело в 100 раз больше того, рассмотрели за 2 месяца. Подозрительно быстро.
    Ответить
    BRO_football
    1714569642
    Дело закрыли вместе с Промесом! Молодцы!
    Ответить
    alefreddy
    1714570438
    теперь к нам на Родину
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+