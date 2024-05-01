Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса больше не преследуют в ОАЭ за побег с места автомобильной аварии.

«Дело о ДТП уже закрыто», – сообщили в прокуратуре Дубая.

Несмотря на это, голландский вингер остается под арестом из-за запроса Нидерландов по его экстрадиции.