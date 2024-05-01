Моуринью назвал трех главных фаворитов Евро-2024

Жозе Моуринью рассказал, от каких сборных ждет триумфа на предстоящем чемпионате Европы.

«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд – Португалия, Франция или Англия.

Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить», – заявил Моуринью.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

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