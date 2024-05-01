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    Моуринью назвал трех главных фаворитов Евро-2024

    Жозе Моуринью рассказал, от каких сборных ждет триумфа на предстоящем чемпионате Европы.

    «На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд – Португалия, Франция или Англия.

    Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить», – заявил Моуринью.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: Metro

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    01.05.2024 18:18
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    Комментарии (6)
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    Suvorov71
    1714577384
    Да неее, Маур, думаю, что лягушатники, ну на худой конец немчура
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    Garrincha58
    1714580030
    посмотрим сбудется ли прогноз Особенного
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    полиграф-шариков-google
    1714583192
    ну и как всегда итальяшки ********* всех
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    Sir-Richard-google
    1714646445
    Франция, Англия, Германия.
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