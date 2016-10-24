Евгений Чернов: «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита»

зина всегда с открытым ртом смотрела и смотрит на великийСПАРТАК,как бомж смотрит на успешного человека,в каком состоянии он бы не находился.
пример тому выросшие всякие гуливеры
Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб в матче 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Разница между ФНЛ и Премьер-лигой, конечно, очень большая. Здесь быстрее принимаются решения. Играть на таком уровне намного приятнее. Впечатления от матча осталось самые лучшие. Игра нам давалась легко, особенно в первом тайме, у наших ворот соперники практически ничего не создавал. Как для игрока обороны, у меня сложилось все неплохо.
Дня два назад предполагал уже, что выйду в основе. Жирков и Кришито не тренировались. Думал, что у меня будет шанс. Никаких наставлений мне тренер перед матчем не давал. В конце первого тайма у меня случилось повреждение, поэтому я не смог продолжить матч. С ногой вроде бы все нормально, надеюсь, в ближайшие пару дней буду уже тренироваться. Думаю, мне сегодня игра в атаке удалось больше, чем в обороне. Небольшой осадочек остался от того, что не смог забить в дебютном матче.
Кто главный соперник нашей команды? «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита». Будем зарабатывать очки и выигрывать первенство», – сказал Чернов.