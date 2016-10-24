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    Евгений Чернов: «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита»

    Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб в матче 11-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

    «Разница между ФНЛ и Премьер-лигой, конечно, очень большая. Здесь быстрее принимаются решения. Играть на таком уровне намного приятнее. Впечатления от матча осталось самые лучшие. Игра нам давалась легко, особенно в первом тайме, у наших ворот соперники практически ничего не создавал. Как для игрока обороны, у меня сложилось все неплохо.

    Дня два назад предполагал уже, что выйду в основе. Жирков и Кришито не тренировались. Думал, что у меня будет шанс. Никаких наставлений мне тренер перед матчем не давал. В конце первого тайма у меня случилось повреждение, поэтому я не смог продолжить матч. С ногой вроде бы все нормально, надеюсь, в ближайшие пару дней буду уже тренироваться. Думаю, мне сегодня игра в атаке удалось больше, чем в обороне. Небольшой осадочек остался от того, что не смог забить в дебютном матче.

    Кто главный соперник нашей команды? «Спартак» всегда главный конкурент «Зенита». Будем зарабатывать очки и выигрывать первенство», – сказал Чернов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 23:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 25 октября 2016, 12:07

      зина всегда с открытым ртом смотрела и смотрит на великийСПАРТАК,как бомж смотрит на успешного человека,в каком состоянии он бы не находился.
      пример тому выросшие всякие гуливеры

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 октября 2016, 03:52

      бомжи - ничто и никто их серьезно не воспринимает. Обычный госпроект, играющий в кабинетах, существующий на деньги пенсионеров и инвалидов.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 25 октября 2016, 02:47

      Не, свиней мы больше всего троллить любим, но они нам не соперник )))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 октября 2016, 01:22

      Ну ничего, будет время ещё забить

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1

      Dem_on 25 октября 2016, 00:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только прочитал, поржал, спасибо

      -7
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 25 октября 2016, 00:20

      Молодчина , хорошо сыграл сегодня !

      2
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