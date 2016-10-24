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    Идову: «Амкар» не проиграл бы «Краснодару», если бы не гол в конце первого тайма»

    Защитник «Амкара» Брайн Идову поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

    – Поражение от «Краснодара» как-то скажется на подготовке, на морально-волевых качествах игроков?

    – Я думаю, нет. Конечно, получилась тяжелая игра. Сейчас главное – грамотно восстановиться, подготовиться к следующему матчу. И, я удумаю, уже ничего не поменяют. Просто разберем ошибки и будем максимально активно готовиться к следующей игре.

    – Ожидали от «Краснодара» той игры, которую показал соперник?

    – «Краснодар» всегда хорошо играл, особенно дома. Старался играть через мелкий пас, всегда владел мячом: открывания, забегания, игра в одно касание – они всегда показывали очень хороший атакующий футбол, так что именно этого мы и ожидали. Недотянули чуть-чуть в конце первого тайма. Уверен на 100 процентов, не пропустив в конце первого тайма, мы уехали бы отсюда как минимум с очком, эту игру бы мы точно не проиграли.

    Источник: ФК «Амкар»

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    24.10.2016 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 октября 2016, 00:02

      Если бы, да кабы...

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