Асатиани: «Судя по матчу с ЦСКА, у «Локомотива» нет никакого кризиса»

Бывший защитник «Локомотива» Малхаз Асатиани после победы железнодорожников в матче 11-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:0) выразил мнение, что красно-зеленые скоро вернутся в лидирующую группу. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место.

– Результат закономерен?

– Ничейная была игра. Обе команды старались не рисковать, надежно действовали в обороне, поэтому моментов создали не так уж много. Но игра все равно смотрелась, держала в напряжении до последних секунд. Настоящее дерби!

– С чем связываете безвыигрышную серию «Локомотива»?

– Я лишь пару дней назад прилетел в Москву из Кутаиси и до этого матча «Локомотив» в деле не видел. Только читал, мол, команда в кризисе, что-то не складывается. Но, судя по игре с ЦСКА, нет никакого кризиса. Хороший состав, длинная скамейка, великолепный тренер. Парни бьются, выкладываются, на поле нет равнодушных.

– Это важно.

– Еще бы! Так что даже не сомневаюсь – «Локомотив» поднимется и уже в этом сезоне будет бороться за медали. Впереди почти двадцать туров, лидеры оторваться далеко не успели. Дайте время – и у Семина все получится.