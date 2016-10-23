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    Ринат Билялетдинов: «Могу ошибаться в прогнозе, но думаю, что матч «Локомотив» – ЦСКА закончится 1:1»

    Известный российский специалист Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. По мнению наставника, матч пройдет в упорной борьбе и закончится вничью.

    «Это принципиальное московское дерби. Думаю, будет битва равных. Несмотря на то, что ЦСКА имел преимущество в матче Лиги чемпионов с «Монако», «Локомотиву» есть, что предложить в ответ на атакующие действия соперника. В отсутствие Дзагоева и Еременко в нападении не хватает разнообразия. Пока у ЦСКА нет равноценной замены для них. Можно, конечно, дать шанс молодым игрокам. Но при всей перспективности, они не дотягивают до необходимого уровня. Хотя армейцы имеют козырь – сыгранность коллектива и устойчивую психологию игры. Могу ошибаться в прогнозе, но думаю, что будет ничья, 1:1», – сказал Билялетдинов.

    Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2016 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 23 октября 2016, 15:46

      Локо победит

      1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > Partizanmett 25 октября 2016, 09:25

      Как приятно когда оказался прав)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 23 октября 2016, 15:41

      даже не надейся на ничью

      -1
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