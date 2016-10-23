Примера. «Сельта» разгромила «Депортиво» в галисийском дерби

В рамках 9-го тура Примеры «Сельта» принимала на своем поле «Депортиво». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 32 минуте Уго Мальо открыл счет и стал первым галисийцем с 1973 года, который забил в дерби за «Сельту» в матче чемпионата Испании. Также дублем в ворота «Депортиво» отметился Яго Аспас.

Испания. Примера. 9-й тур

Сельта – Депортиво – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – У. Мальо, 32; 1:1 – Альбентоса 37; 2:1 – Аспас, 60 (с пенальти); 3:1 – Орельяна, 78; 4:1 – Аспас, 84.

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