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  • Александр Кержаков: «Когда Лодыгин ошибается, «Зенит» побеждает»

Александр Кержаков: «Когда Лодыгин ошибается, «Зенит» побеждает»

23 октября 2016, 11:36
21

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков затронул тему неудачной игры в последних матчах вратаря команды Юрия Лодыгина. Форвард отметил, что не общался с голкипером по пропущенному голу во встрече с «Дандолком» (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я с Юрием такие моменты не обсуждаю. У нас есть два тренера вратарей, которые говорят об этом. Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков, вместе взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадения это или нет, но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем, поэтому это неплохая традиция», – заявил Кержаков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Дандолк Кержаков Александр Лодыгин Юрий
Комментарии (21)
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Бриг
1477212655
Рано Малафеев ушел. Журналюга, гад.
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rubinovyi2
1477214169
Два тренера вратарей... Может еще одного взять?)
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kykyi
1477217171
Лодыгину нужо выходить на матч пьяным в стельку и прихватывать с собой, как минимум литр- победа Зениту обеспечена.
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and_chu
1477221997
Лодыгин талантливее многих вратарей России, но вопрос с ростом его потенциала застрял. Всегда читаю "экспертов", которые никогда в воротах не играли, с ухмылкой. Они пытаются рассуждать, дискутировать об ошибках многих вратарей, не зная как это быть кипером (хотя, положа руку на сердце, у нас вся страна дает совет во всех сферах жизни абсолютно ничего не понимая). У вратаря в голове целый мир. Если у него есть в чем-то проблема, то это проблема будет всегда всплывать, пока он сам для себя ее в том же мире не решит. Эти ошибки не из-за того, что он криворукий и.т.д., а из-за психологических проблем в его голове. Если вратарь умеет фиксировать мяч с ранних лет, значит он может ловить его в любое время и в любом матче. Да хоть "Барселона" или "Тамбов" в соперниках. У Лодыгина просто проблемы во внутреннем вратарском мире. Ты стараешься, работаешь над ошибками, но сверху на тебя давит пресса, питерские болельщики молча тоже не сидят, а поддержки нет. Вот и трудно Юре вылезти из этого болота. Однако верю в Юру (я не фанат "Зенита"), и что ниточки его в голове станут цельным рисунком уверенности.
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radga
1477231040
Когда Лодыгин ошибается, на помощь приходит судьи и Зенит побеждает. Вот так должно название этого комента.
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dyema
1477244995
Традиция скользкая очень, лучше уж как-нибудь без валидола обходиться и команде и болельщикам спокойнее будет..........
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alp
1477246527
а я стремительно седею..... хотелось бы, чтобы выигрывали без ошибок Юры
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MadPampers
1477255676
Прохладное утешение, трудно представить что было бы если бы он не ошибался
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B_A_IV
1477308014
бредовые надежды в том году это не работало, потери очков... конифей намного надежнее, а этот в раме был хорош косячил на выходах, а теперь и в раме косяки просто ничто дырка юра
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ЮЗИК
1478106595
это типа пропустить надо первыми ,чтоб выиграть
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