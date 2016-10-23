Александр Кержаков: «Когда Лодыгин ошибается, «Зенит» побеждает»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков затронул тему неудачной игры в последних матчах вратаря команды Юрия Лодыгина. Форвард отметил, что не общался с голкипером по пропущенному голу во встрече с «Дандолком» (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я с Юрием такие моменты не обсуждаю. У нас есть два тренера вратарей, которые говорят об этом. Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков, вместе взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадения это или нет, но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем, поэтому это неплохая традиция», – заявил Кержаков.