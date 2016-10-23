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    Александр Кержаков: «Когда Лодыгин ошибается, «Зенит» побеждает»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков затронул тему неудачной игры в последних матчах вратаря команды Юрия Лодыгина. Форвард отметил, что не общался с голкипером по пропущенному голу во встрече с «Дандолком» (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Я с Юрием такие моменты не обсуждаю. У нас есть два тренера вратарей, которые говорят об этом. Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков, вместе взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадения это или нет, но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем, поэтому это неплохая традиция», – заявил Кержаков.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.10.2016 11:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 ноября 2016, 20:09

      это типа пропустить надо первыми ,чтоб выиграть

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 14:20

      бредовые надежды в том году это не работало, потери очков... конифей намного надежнее, а этот в раме был хорош косячил на выходах, а теперь и в раме косяки просто ничто дырка юра

      -1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 23 октября 2016, 23:47

      Прохладное утешение, трудно представить что было бы если бы он не ошибался

      0
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      Рейтинг: +11374

      alp 23 октября 2016, 21:15

      а я стремительно седею..... хотелось бы, чтобы выигрывали без ошибок Юры

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 октября 2016, 20:49

      Традиция скользкая очень, лучше уж как-нибудь без валидола обходиться и команде и болельщикам спокойнее будет..........

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 23 октября 2016, 16:57

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      Когда Лодыгин ошибается, на помощь приходит судьи и Зенит побеждает. Вот так должно название этого комента.

      -6
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      Рейтинг: +21

      and_chu 23 октября 2016, 14:26

      Лодыгин талантливее многих вратарей России, но вопрос с ростом его потенциала застрял. Всегда читаю "экспертов", которые никогда в воротах не играли, с ухмылкой. Они пытаются рассуждать, дискутировать об ошибках многих вратарей, не зная как это быть кипером (хотя, положа руку на сердце, у нас вся страна дает совет во всех сферах жизни абсолютно ничего не понимая). У вратаря в голове целый мир. Если у него есть в чем-то проблема, то это проблема будет всегда всплывать, пока он сам для себя ее в том же мире не решит. Эти ошибки не из-за того, что он криворукий и.т.д., а из-за психологических проблем в его голове. Если вратарь умеет фиксировать мяч с ранних лет, значит он может ловить его в любое время и в любом матче. Да хоть "Барселона" или "Тамбов" в соперниках. У Лодыгина просто проблемы во внутреннем вратарском мире. Ты стараешься, работаешь над ошибками, но сверху на тебя давит пресса, питерские болельщики молча тоже не сидят, а поддержки нет. Вот и трудно Юре вылезти из этого болота. Однако верю в Юру (я не фанат "Зенита"), и что ниточки его в голове станут цельным рисунком уверенности.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > and_chu 23 октября 2016, 15:48

      Так можно про любую сферу деятельности расписать.

      1
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr > and_chu 23 октября 2016, 21:40

      ниточки его в голове станут.......уже стали не обратимой прямой, которую превратить в извилины не представляется возможным. За него говорят тату, которые ни что иное, как зековские «Портачки»............Возомнил из себя Нойера, а так дворовый калиткин.............

      -1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > and_chu 23 октября 2016, 23:55

      Всё правильно ты написал, но рядовому болельщику тяжело наблюдать за его борьбой с тараканами в голове в каждом матче, нам нужен результат, школа вратарей не в одном из сильнейших клубов России и не в его основе, она в другом месте, она в кабинте психолога и она не длится так долго как у Юры. Это обычная конкуренция, не умеешь быстро справиться с тараканами ты уходишь, тем более что ему дают достаточно шансов на реабилитацию, Луческу ему ничем не обязан, но выпускает его в 80% матчей и в 100% матчей в которых его выпускают он косячит

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 октября 2016, 13:06

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      Лодыгину нужо выходить на матч пьяным в стельку и прихватывать с собой, как минимум литр- победа Зениту обеспечена.

      -8
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 23 октября 2016, 17:23

      Ты же идолопоклонник, кукуёвич. Что тут забыл?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 23 октября 2016, 17:55

      А ты в ком истинного Бога увидел, в Лодыгине или в Кержакове, в Зените наверное?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 23 октября 2016, 18:06

      Я про твой Манчестер, нечестивец.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 23 октября 2016, 18:11

      А при чем здесь идолопоклонник, у них на эмблеме черт, создание Божие. А я не язычник, я атеист.А по поводу Лодыгина, по моему дельное предложение.Под мухой ошибки гарантированы, а значит и победы.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 октября 2016, 12:16

      Два тренера вратарей...
      Может еще одного взять?)

      0
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 23 октября 2016, 11:50

      Рано Малафеев ушел. Журналюга, гад.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > shlomo 23 октября 2016, 17:19

      На очень много.

      -1
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