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    Гончаренко: «Ничья с «Ростовом»? Для победы нужно забивать, однако даже одно очко – это движение вперед»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» остался доволен игрой своих подопечных и результатом встречи. Напомним, команды свели дело к ничьей – 0:0.

    «У нас сегодня имелись хорошие моменты. Мы знали, что «Ростову» будет тяжело в столь плотном графике. Но мы понимали, что для победы нужно забивать. Понятно, что любое очко – это движение вперед, поэтому результатом и игрой доволен. Действия в обороне? В защите «Уфа» выглядела хорошо», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 22 октября 2016, 16:44

      Ростов устал , две дисквалификации основных игроков . Выставили игроков запаса в старте .Не будь игры ЛЧ ...

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