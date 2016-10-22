«Томь» – «Анжи». Бериша, Паршивлюк и Комбаров выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РФПЛ «Томь» – «Анжи».

«Томь»: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.

Запасные: Солосин, Яблонски, Кузнецов, Голышев, Самодин, Кудряшов, Тен, Попов, Погребняк, Дудиев.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Боли.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Амаду, Будковский, Магомедов.

Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Труд». Начало матча в 12:00 по московскому времени.