Анчелотти: «Действительно, Алонсо медлителен, но и я был таким»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти признал, что хавбеку его команды Хаби Алонсо не хватает скорости. При этом итальянский специалист не согласился с мнением, что медлительность испанца наносит ущерб игре команды.

«Действительно, Алонсо медлителен на поле. Но и я был таким. Главное, чтобы футболист быстро обращался с мячом, мог играть в комбинационный футбол. А в этом он является одним из лучших игроков мира. Я доверяю Алонсо как игроку и человеку», – приводит слова итальянца tz.