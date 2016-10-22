Пашинин: «12-е место «Локо» – это комплекс ошибок, стечение обстоятельств»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин считает, что нынешнее турнирное положение команды связано с целым рядом факторов.

– 12-е место «Локо» – это что?

– Все вместе: комплекс ошибок, стечение обстоятельств, нестабильность после перемен. Что-то одно выделить нельзя. Все это ни в коем случае не снимает ответственности с тренерского штаба и команды в целом.

– А если конкретнее – что не получается?

– Самый неприятный момент заключается в том, что не можем достаточно часто создавать опасные моменты у ворот соперника. Они есть, но не так много, как хотелось бы. И еще их низкая реализация. Эти составляющие беспокоят больше всего.

– Игроки не понимают друг друга?

– Не думаю, что это непонимание. Опять же не выделю одну причину. Мы работаем над этим компонентом. Каждую тренировку уделяем атаке самое пристальное внимание.