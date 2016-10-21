Энрике: «Валенсия» может быть зла на Алькасера, но так часто бывает»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне матча девятого тура Примеры против «Валенсии» поделился мнением о том, как валенсийцы примут Пако Алькасера, который минувшим летом перешел в стан каталонцев.

«Валенсия» может быть зла на Пако Алькасера, но подобные истории всегда происходили и всегда будут. Больше мне нечего сказать на эту тему.

Пришло время сосредоточиться на чемпионате, и мы должны улучшить свою игру, потому что у нас осталось мало прав на ошибки.

Эта «Валенсия» – неизвестная команда. Мы знаем, что Пранделли любит начинать движение с оборонительных позиций, но это будет игра из тех, о которых мало что знаешь до стартового свистка», – сказал Энрике.