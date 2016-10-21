Благо имел предложения из Европы, но выбрал «Оренбург»

Полузащитник «Оренбурга» Благо заявил, что во время летнего трансферного окна он имел предложения от «Динамо» и «Ростова», а также от команд из Европы, однако принял решение остаться в России и присоединиться к оренбуржскому клубу.

– Вас дозаявили 31 августа. Мог ли переход состояться раньше?

– Да, но у меня были еще переговоры с «Динамо» и «Ростовом» – там не получилось. Тренер «Оренбурга» хотел меня видеть в команде, а я очень желал с ним поработать, потому что слышал, что он хороший специалист – так случился мой переход.

– То есть «Оренбург» был чуть ли не последним вариантом?

– Я хотел остаться в Москве, поэтому общался с представителями «Динамо». Просмотрел все варианты, поговорил с Робертом Евдокимовым, узнал, что «Оренбург» – амбициозный клуб, и руководство хочет поднять команду на вершину российского футбола.

– После «Рубина» хотели играть только в России?

– У меня были предложения из Европы, но я хотел остаться в России, потому что здесь живет моя семья, и я очень хорошо знаю местный чемпионат. Все-таки восемь лет уже тут играю.

– Писали, что из европейских клубов вас звал «Торино».

– Да, было несколько предложений. Но так как хотел играть в России, не стал их рассматривать.