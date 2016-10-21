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    Гаджиев: «Селихов созрел для «Лацио», но его уход из «Амкара» нежелателен»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что голкипер пермяков Александр Селихов заинтересовал «Лацио».

    «Конечно, как тренер, я бы не хотел, чтобы кто-то из футболистов основного состава покидал команду. Селихов – один из лидеров «Амкара» и, несмотря на свою молодость, является серьезным профессиональным футболистом. Саша — один из вице-капитанов команды, в «Амкаре» он играет очень позитивную роль, и уход игроков такого плана всегда нежелателен.

    Но есть и обратная сторона медали. «Амкар» — это тот клуб, который находится в жестком финансовом формате жизни, и если он посчитает необходимым продать игрока с точки зрения правильного функционирования клуба, то что я могу сказать как тренер? У меня нет никаких логических оснований для того, чтобы возражать. Конечно, еще не известно, будет ли это выгодно, потому что сегодня Селихов может стоить рубль, а завтра – 10. Сегодня он мало пропускает в «Амкаре», а завтра могут возникнуть проблемы.

    Созрел ли Селихов для «Лацио»? Александр — талантливый футболист, зрелый человек и, думаю, уже готов к испытаниям подобного плана. Безусловно, я был бы рад за Селихова, если бы его карьера пошла вверх. Любой карьерный успех игроков, которых я когда-то тренировал или кому-то рекомендовал, всегда радовал меня как тренера, и в случае с Александром будет то же самое. Конечно, хочется, чтобы у молодых ребят многое получалось из того, что они задумали. Особенно если это касается футболистов, которые по-настоящему относятся к делу, которых ценят и уважают в коллективе как личность», — сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2016 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 15:08

      итальянцы много не заплатят, смысла нет туда продавать

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