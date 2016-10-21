Президент УЕФА: «Финал Лиги чемпионов в Киеве будет прекрасным праздником футбола»

Президент УЕФА Александер Чеферин не сомневается в том, что Киев успешно проведет финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Сделать нужно не так много, поскольку мы организовываем матч так же, как и финал Евро-2012. Стадион практически готов. Главное, что у нас отличные отношения с федерацией футбола Украины, и мы знаем, что можем рассчитывать на поддержку ее президента и его команды в работе над этим проектом.

Мы с нетерпением ждем захватывающего матча двух лучших клубов мира в сезоне-2017/18. Это будет прекрасный праздник футбола в Киеве. Также в городе состоится множество дополнительных мероприятий для всех болельщиков. Я регулярно контактирую с Андреем Павелко и знаю, какую масштабную работу провела ФФУ в течение этого года для развития футбола в стране», – цитирует Чеферина официальный сайт ФФУ.