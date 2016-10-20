Яровинский: «Слухи об аренде Мусы в ЦСКА могут помешать его карьере в «Лестере»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский дал понять, что клуб не рассматривает возможность возвращения в команду нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

«Ахмед Муса – это игрок «Лестера», который купил его за немалые деньги. Мы очень болеем и переживаем за него и хотим, чтобы у него все получилось в Англии. Уверен, что Ахмед завоюет в «Лестере» место в стартовом составе.

Говорить о его возможном возвращении на правах аренды в ЦСКА не буду, подобные слухи могут помешать его карьере в английском клубе. Мы его очень уважаем и не хотим ему никоим образом помешать», – заявил Яровинский.